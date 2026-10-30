Sagarsoft (India): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Sagarsoft (India) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,13 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,820 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 558,2 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 431,7 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at