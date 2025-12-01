Sage Potash: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Sage Potash äußerte sich am 28.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,03 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sage Potash -0,020 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at