Sagicor Financial Company legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sagicor Financial Company präsentierte am 29.03.2024 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0,671 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sagicor Financial Company 0,126 CAD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 181,09 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,05 Milliarden CAD, während im Vorjahreszeitraum 727,7 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 0,540 CAD je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 3,58 Milliarden CAD beziffert.

Redaktion finanzen.at