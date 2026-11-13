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13.11.2026 06:31:28
Sagicor Financial Company mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Sagicor Financial Company gab am 11.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,23 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,820 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 39,81 Prozent auf 811,6 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,35 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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