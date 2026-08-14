Sagicor Financial Company präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sagicor Financial Company lud am 12.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,88 CAD, nach -0,070 CAD im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 79,74 Prozent auf 1,84 Milliarden CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,02 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at