Sagicor Financial Company präsentierte Quartalsergebnisse

Sagicor Financial Company hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,35 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,070 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 26,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 681,6 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 928,8 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at