Sagicor Financial Company stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sagicor Financial Company lud am 27.03.2023 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,126 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,369 CAD je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 727,7 Millionen CAD – eine Minderung von 8,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 791,8 Millionen CAD eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,11 CAD. Im letzten Jahr hatte Sagicor Financial Company einen Gewinn von 1,16 CAD je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,28 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,48 Milliarden CAD umgesetzt, gegenüber 2,97 Milliarden CAD im Vorjahr.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 1,27 CAD je Aktie sowie einem Umsatz von 3,56 Milliarden CAD gelegen.

Redaktion finanzen.at