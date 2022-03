Sagicor Financial Company stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sagicor Financial Company stellte am 21.03.2022 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,369 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,237 CAD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,58 Prozent auf 791,8 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Sagicor Financial Company 812,8 Millionen CAD umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1,16 CAD beziffert. Im Vorjahr waren -0,029 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 29,15 Prozent auf 2,97 Milliarden CAD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 2,30 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,06 CAD je Aktie sowie einen Umsatz von 2,92 Milliarden CAD ausgegeben.

Redaktion finanzen.at