Sagicor Financial Company stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sagicor Financial Company hat am 14.11.2022 das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,236 CAD. Im letzten Jahr hatte Sagicor Financial Company einen Gewinn von 0,437 CAD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 870,4 Millionen CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 979,3 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at