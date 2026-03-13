|
13.03.2026 06:31:28
Sagicor Financial Company verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Sagicor Financial Company hat am 11.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,15 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,530 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 38,35 Prozent zurück. Hier wurden 903,0 Millionen CAD gegenüber 1,46 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum generiert.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,690 CAD beziffert. Im Vorjahr waren 0,950 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 4,21 Milliarden CAD – das entspricht einem Abschlag von 10,36 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 4,69 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX fällt zurück -- Wall Stree uneins -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag im Minus. Der deutsche Aktienmarkt kämpft sich in die Gewinnzone zurück. Die US-Börsen notieren am Freitag uneinheitlich. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.