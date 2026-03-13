Sagicor Financial Company verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sagicor Financial Company hat am 11.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,15 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,530 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 38,35 Prozent zurück. Hier wurden 903,0 Millionen CAD gegenüber 1,46 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum generiert.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,690 CAD beziffert. Im Vorjahr waren 0,950 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 4,21 Milliarden CAD – das entspricht einem Abschlag von 10,36 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 4,69 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at