SEC Aktie
WKN DE: A2AN8G / ISIN: IT0005200453
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05.06.2026 05:33:44
Sagil Capital Exits Teekay Tankers Stake, According to Recent SEC Filing
According to an SEC filing dated May 14, 2026, Sagil Capital LLP fully exited its holding in Teekay Tankers (NYSE:TNK),, selling 373,640 shares. The estimated value of this trade is $25.01 million, based on the average closing price for the first quarter of 2026. The net position change for the quarter, which factors in both trading and price movement, was a decrease of $19.96 million.Sagil Capital LLP sold out of Teekay Tankers.Top holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Teekay Corporation Ltd Registered Shs
|9,75
|-6,25%
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