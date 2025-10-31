|
Sagility India stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Sagility India hat am 29.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,53 INR, nach 0,250 INR im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz wurden 16,58 Milliarden INR gegenüber 13,25 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 0,480 INR je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 16,57 Milliarden INR gerechnet.
