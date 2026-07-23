Sagility India stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sagility India hat am 21.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 INR. Im Vorjahresviertel hatte Sagility India 0,320 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 19,63 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,39 Milliarden INR in den Büchern standen.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 0,552 INR prognostiziert, während sie den Umsatz bei 19,74 Milliarden INR gesehen hatten.

Redaktion finanzen.at