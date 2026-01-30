|
Sagility India: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Sagility India hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,57 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,460 INR je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 35,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 19,71 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14,53 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 0,663 INR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 19,52 Milliarden INR geschätzt.
