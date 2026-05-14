Sagility India zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sagility India gab am 12.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,56 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,390 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 20,24 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 29,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sagility India einen Umsatz von 15,68 Milliarden INR eingefahren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1,98 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,17 INR je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Sagility India 71,93 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 29,14 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 55,70 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at