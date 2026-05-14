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14.05.2026 06:31:29
Sagimet Biosciences A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Sagimet Biosciences A lud am 12.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,33 USD gegenüber -0,560 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Redaktion finanzen.at
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