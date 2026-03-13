|
Sagimet Biosciences A gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Sagimet Biosciences A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Sagimet Biosciences A ein Ergebnis je Aktie von -0,500 USD vermeldet.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 1,580 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Sagimet Biosciences A ein Ergebnis je Aktie von -1,450 USD vermeldet.
