Sagimet Biosciences A legte Quartalsergebnis vor

Sagimet Biosciences A ließ sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sagimet Biosciences A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Sagimet Biosciences A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,26 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,320 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at