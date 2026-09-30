Sagimet Bioscience a Aktie
WKN DE: A3CPAM / ISIN: US7867001049
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30.09.2026 13:48:02
Sagimet Prices $115 Mln Stock Offering, Pre-market Shares Up
(RTTNews) - Sagimet Biosciences Inc. (SGMT), announced on Wednesday that it has priced an underwritten offering of 8.75 million shares of Series A common stock at $10 each, raising about $115 million.
Sagimet said certain investors opted for pre-funded warrants to purchase 2.75 million shares at $9.9999 per warrant, exercisable immediately at $0.0001 per share. All securities are being sold by the company, with closing expected on October 1 subject to customary conditions.
The company said that the proceeds will fund a Phase 3 trial of Denifanstat in acne, pre-launch activities, advancement of TVB-3567 through Phase 2 results, IND submission for its topical FASN inhibitor program, and general corporate purposes.
The financing is led by Commodore Capital with participation from RA Capital Management, Spruce Street Capital, BVF Partners, Aberdeen Investments, Columbia Threadneedle, Affinity Asset Advisors and Woodline Partners.
Joint bookrunners are Leerink Partners, TD Cowen, Guggenheim Securities and Oppenheimer & Co., with Canaccord Genuity, H.C. Wainwright, Jones and Clear Street as co-lead managers.
In pre-market activity on the Nasdaq, shares of Sagimet Biosciences were up 7.18 percent, changing hands at $10.00, after closing Tuesday's regular session 6.14 percent lower.
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