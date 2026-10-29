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29.10.2026 06:31:29
Sah Petroleums gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Sah Petroleums hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 2,87 INR. Im Vorjahresviertel waren 1,07 INR je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 123,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,41 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 1,52 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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