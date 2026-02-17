|
17.02.2026 06:31:28
Sah Petroleums stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Sah Petroleums hat am 14.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,03 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,31 INR je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24,54 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,69 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 1,36 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!