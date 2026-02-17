Sah Petroleums stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sah Petroleums hat am 14.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,03 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,31 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24,54 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,69 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 1,36 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at