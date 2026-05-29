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29.05.2026 06:31:29
Sah Petroleums vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Sah Petroleums hat am 27.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,83 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,69 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,63 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,82 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
In Sachen EPS wurden 5,19 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sah Petroleums 5,16 INR je Aktie eingenommen.
Sah Petroleums hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 6,43 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 6,09 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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