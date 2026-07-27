Sah Petroleums: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Sah Petroleums hat am 24.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 4,04 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,26 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,30 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 45,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sah Petroleums einen Umsatz von 1,58 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at