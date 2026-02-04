Sah Polymers hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Sah Polymers hat am 03.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 308,8 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 4,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 323,3 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at