Sah Polymers öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sah Polymers hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,40 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,110 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 339,1 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 345,2 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at