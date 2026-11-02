Sah Polymers präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sah Polymers hat am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,51 INR gegenüber 0,400 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Das vergangene Quartal hat Sah Polymers mit einem Umsatz von insgesamt 357,5 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 345,2 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 3,54 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at