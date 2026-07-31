Sah Polymers stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sah Polymers hat sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,03 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,310 INR je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Sah Polymers mit einem Umsatz von insgesamt 282,4 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 297,0 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 4,92 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at