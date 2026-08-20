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20.08.2026 06:31:29
Sahakol Equipment: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Sahakol Equipment hat am 17.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,22 THB vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,050 THB erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig standen 453,5 Millionen THB in den Büchern – ein Minus von 48,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sahakol Equipment 886,5 Millionen THB erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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