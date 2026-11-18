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18.11.2026 06:31:28
Sahakol Equipment mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Sahakol Equipment hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,08 THB je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Sahakol Equipment ein EPS von -0,090 THB in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 31,10 Prozent auf 522,4 Millionen THB. Im Vorjahresviertel hatte Sahakol Equipment 758,2 Millionen THB umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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