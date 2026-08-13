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13.08.2026 06:31:29
Sahamit Machinery stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Sahamit Machinery veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS belief sich auf 0,09 THB gegenüber 0,070 THB je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz wurden 409,0 Millionen THB gegenüber 360,1 Millionen THB im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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