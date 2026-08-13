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13.08.2026 06:31:29
Sahamitr Pressure Container: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Sahamitr Pressure Container hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 THB. Im Vorjahresviertel hatte Sahamitr Pressure Container 0,390 THB je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,44 Prozent auf 1,09 Milliarden THB aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,16 Milliarden THB erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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