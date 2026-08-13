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13.08.2026 06:31:29
Sahamitr Pressure Container stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Sahamitr Pressure Container hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 THB präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sahamitr Pressure Container ein EPS von 0,390 THB je Aktie vermeldet.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,44 Prozent auf 1,09 Milliarden THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,16 Milliarden THB in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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