Sahamitr Pressure Container stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sahamitr Pressure Container hat am 10.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0,24 THB je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sahamitr Pressure Container noch ein Gewinn pro Aktie von 0,190 THB in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 857,6 Millionen THB, gegenüber 1,17 Milliarden THB im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 26,49 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at