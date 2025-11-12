Sahamitr Pressure Container verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sahamitr Pressure Container hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,24 THB beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sahamitr Pressure Container 0,190 THB je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 857,6 Millionen THB – das entspricht einem Abschlag von 26,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,17 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at