Sahara Housingfina gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sahara Housingfina präsentierte am 29.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,11 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,290 INR je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,83 Prozent auf 18,8 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21,5 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,490 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,930 INR je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Sahara Housingfina im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 16,83 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 71,68 Millionen INR im Vergleich zu 86,19 Millionen INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at