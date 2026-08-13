Sahara Housingfina hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Sahara Housingfina präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Sahara Housingfina hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,24 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,300 INR je Aktie gewesen.

Umsatzseitig standen 16,6 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 5,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sahara Housingfina 17,5 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at