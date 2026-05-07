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07.05.2026 06:31:29
Sahara International Petrochemical Company (Sipchem) Bearer: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Sahara International Petrochemical Company (Sipchem) Bearer lud am 05.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,30 SAR gegenüber 0,270 SAR im Vorjahresquartal verkündet.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 37,70 Prozent zurück. Hier wurden 1,23 Milliarden SAR gegenüber 1,97 Milliarden SAR im Vorjahreszeitraum generiert.
Für das Quartal hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,390 SAR geschätzt. Der Umsatz war auf 1,28 Milliarden SAR geschätzt worden.
Redaktion finanzen.at
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