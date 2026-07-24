Sahara International Petrochemical Company (Sipchem) Bearer hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Sahara International Petrochemical Company (Sipchem) Bearer hat am 22.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,81 SAR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,230 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 54,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,91 Milliarden SAR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 860,9 Millionen SAR.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Verlust je Aktie von 0,324 SAR hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 1,04 Milliarden SAR erwartet.

Redaktion finanzen.at