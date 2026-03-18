Sahara International Petrochemical Company (Sipchem) Bearer legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sahara International Petrochemical Company (Sipchem) Bearer lud am 16.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,58 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Sahara International Petrochemical Company (Sipchem) Bearer ein Ergebnis je Aktie von 0,030 SAR vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,57 Milliarden SAR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,74 Milliarden SAR in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal einen Verlust je Aktie von 0,107 SAR sowie einem Umsatz von 1,53 Milliarden SAR in Aussicht gestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,190 SAR. Im Vorjahr hatten 0,590 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 6,81 Milliarden SAR in den Büchern – ein Minus von 3,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Sahara International Petrochemical Company (Sipchem) Bearer 7,06 Milliarden SAR erwirtschaftet hatte.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,716 SAR geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 6,82 Milliarden SAR gerechnet.

Redaktion finanzen.at