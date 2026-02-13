|
13.02.2026 06:31:29
Sahyadri Industries präsentierte Quartalsergebnisse
Sahyadri Industries äußerte sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,54 INR. Im Vorjahresviertel hatte Sahyadri Industries 0,700 INR je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite hat Sahyadri Industries im vergangenen Quartal 1,45 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sahyadri Industries 1,31 Milliarden INR umsetzen können.
