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03.11.2026 06:31:28
Sahyadri Industries präsentierte Quartalsergebnisse
Sahyadri Industries hat am 31.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 11,22 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,48 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,47 Prozent auf 1,47 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,25 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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