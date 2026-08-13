Sahyadri Industries stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sahyadri Industries hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 24,22 INR gegenüber 9,84 INR im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sahyadri Industries in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,51 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,59 Milliarden INR im Vergleich zu 2,15 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at