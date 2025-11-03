Sahyadri Industries: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Sahyadri Industries präsentierte in der am 31.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 2,48 INR gegenüber 1,76 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 1,25 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,06 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at