Sahyog Credits: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Sahyog Credits hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 16,46 INR, nach 40,03 INR im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 30,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7,47 Milliarden INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5,17 Milliarden INR.

Redaktion finanzen.at