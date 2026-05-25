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25.05.2026 06:31:29
Sai Parenterals gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Sai Parenterals stellte am 23.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 4,36 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,58 INR je Aktie vermeldet.
Der Jahresumsatz wurde auf 3,81 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 1,63 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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