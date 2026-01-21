|
Sai Silks (kalamandir): Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Sai Silks (kalamandir) hat am 19.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Es stand ein EPS von 2,72 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sai Silks (kalamandir) noch ein Gewinn pro Aktie von 3,12 INR in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,94 Prozent auf 4,44 Milliarden INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,49 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
