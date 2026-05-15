Sai Silks (kalamandir): Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Sai Silks (kalamandir) hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,22 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,920 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,99 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,19 Milliarden INR ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 9,56 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 5,80 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14,62 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 16,54 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at