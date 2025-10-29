Sai Silks (kalamandir) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sai Silks (kalamandir) präsentierte in der am 27.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 2,72 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,61 INR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Sai Silks (kalamandir) mit einem Umsatz von insgesamt 4,44 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,47 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 27,93 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at