Sai Silks (kalamandir) legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sai Silks (kalamandir) präsentierte in der am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 2,11 INR. Im letzten Jahr hatte Sai Silks (kalamandir) einen Gewinn von 2,72 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,31 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,34 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,44 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at