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17.07.2026 06:31:29
Sai Silks (kalamandir) stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Sai Silks (kalamandir) hat am 15.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 1,74 INR. Im letzten Jahr hatte Sai Silks (kalamandir) einen Gewinn von 2,04 INR je Aktie eingefahren.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,75 Milliarden INR – das entspricht einem Minus von 1,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,79 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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